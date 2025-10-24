Haberler

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Maç boyunca orta sahada gösterdiği mücadeleci futboluyla öne çıkan İsmail Yüksek, takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Ayrıca, sosyal medyada İsmail Yüksek için yapılan övgü dolu paylaşımlar da dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3.
  • haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'nin golü Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı vuruşundan geldi.
  • Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.
  • İsmail Yüksek, maçta orta sahada mücadeleci futboluyla öne çıktı.
  • İsmail Yüksek, A Milli Takım'da da başarılı performans sergiliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, hakem kararlarının damga vurduğu maçta Almanya temsilcisi Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

SAHANIN HER YERİNDEYDİ

Karşılaşma boyunca orta sahada gösterdiği mücadeleci futboluyla öne çıkan İsmail Yüksek, hem savunmada hem hücumda takımın dinamosu oldu.

Teknik heyetten ve tribünlerden sık sık alkış alan milli oyuncu, kritik müdahaleleri ve yüksek pas isabetiyle galibiyetin en önemli mimarlarından biri olarak gösterildi.

TARAFTARDAN TAM NOT

Maçın ardından sosyal medya, İsmail Yüksek için övgü dolu paylaşımlarla doldu.

Fenerbahçe taraftarlarının yorumlarından bazıları şöyleydi;

  • "O olmasaydı bu maçı kazanamazdık!"
  • "Takımın motoru, sahadaki lider!"
  • "Her maç böyle oynarsa Avrupa'ya transferi kaçınılmaz!"

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Son dönemde A Milli Takım'da da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken İsmail Yüksek, istikrarlı çıkışıyla hem kulüp hem milli formayla güven vermeye devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da en güvendiği isimlerden biri olan Yüksek'in performansı, hem tribünlerde hem de sosyal medyada alkış topladı.

AVRUPA'DA 6 PUANA ULAŞTI

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Fenerbahçe, mücadeleyi 1-0 kazanarak 6 puana ulaştı. Stuttgart 3 puanda kalırken, Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Ferençvaroş'u, Stuttgart ise evinde Feyenoord'u konuk edecek.

