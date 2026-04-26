Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park'a ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini statta takip edecek sarı-lacivertli taraftarlar RAMS Park'a ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği 2 bin 488 sarı-lacivertli taraftar da stattan takip edecek. Bugün saat 15.00'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan taraftarlar bilet kontrolünün ardından otobüslere bindi. Fenerbahçe yönetimi de deplasmanda takımlarını takip edecek taraftarlara jest yaparak çubuklu forma hediye etti. Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma hareket etti. Fenerbahçe taraftarını taşıyan 45 otobüs stada ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında geçiş yapan sarı-lacivertli taraftarlar beste ve tezahüratlarla tribünlere giriş yaptı. - İSTANBUL

