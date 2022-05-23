Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'un canlı yayına çıkacağı kanal olay oldu - Haberler

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu akşam 23.00'te Beyaz TV'de canlı yayın konuğu olacak. Koç'un bu hareketini doğru bulmayan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

TARAFTAR, ALİ KOÇ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Beyaz Futbol adlı programın canlı yayın konuğu olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarı sinirlendirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kanalın daha önce yaptığı yayınlarda Fenerbahçe aleyhine bir tavır takındığını belirtirken Koç'un bu hamlesine tepki gösterdi. Ali Koç'a tepkiler kısa süre içerisinde gündem olurken, taraftarların bir kısmı programı izlemeyerek başkanı protesto edeceğini de belirtti.