Fenerbahçe taraftarı İspanya'da yine aynı sloganı attı

Takımlarını desteklemek için Sevilla'ya giden Fenerbahçeli taraftarlar, Katedral Meydanı'nda toplandı. Kadıköy'deki "Hükümet istifa" tezahüratları Sevilla sokaklarında da duyuldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Sevilla maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den ve Avrupa'nın birçok ülkesinden Sevilla'ya giden taraftarlar Katedral Meydanı'nda bir araya geldi.

KONYASPOR MAÇINDA YAPILMIŞTI

Sarı-Lacivertli taraftarların Konyaspor ile oynanan lig maçında hükümet aleyhine yaptığı tezahüratlar, Sevilla sokaklarında da duyuldu. Görüntüler sosyal medyada çok tartışıldı.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş ve Fenerbahçe statlarında yapılan tezahüratların ardından maçların seyircisiz oynanmasını ya da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylemişti. Bahçeli ardından taraftarı olduğu Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifa edip Karagümrüklü olduğunu açıklamıştı.