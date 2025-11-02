Haberler

Fenerbahçe taraftarı haftalarca beklemişti! Jhon Duran ilk derbisinde golünü attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun süre boyunca sakatlıklarla uğraşan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, ligde 8 maç sonra forma giyerken ilk derbisinde golünü attı.

  • Jhon Duran, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi maçında 83. dakikada gol attı.
  • Bu gol, Jhon Duran'ın ligdeki ilk golü oldu.
  • Jhon Duran, sakatlık sonrası 23 Ekim'deki Stuttgart maçında oyuna girerek sahalara döndü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Jhon Duran da süre aldı.

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALDI

Ligde ilk haftalarda Göztepe ve Kocaelispor maçlarına 11'de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı. 21 yaşındaki forvet tedavisinin tamamlanmasının ardından 23 Ekim'de oynanan Stuttgart müsabakasının 87. dakikasında oyuna girerken, bugün de derbide forma giydi. Jhon Duran, Beşiktaş karşısında 66. dakikada forma şansı buldu.

İLK DERBİSİNDE GOLÜNÜ ATTI

Derbide 83. dakikada rakip ceza sahasında Emirhan'a yaptığı presle topu kazanan Jhon Duran, yaptığı vuruşla takımının 3. golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. Bu gol aynı zamanda Kolombiyalı forvetin ligdeki ilk golü oldu. Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Feyenoord karşı 1 gol atmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

DURAN DURAN SONRA SOKAN EMMİ :)))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor

Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Fenerbahçe'ye karşı beklemediği bir ilki yaşadı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.