Fenerbahçe Szymanski iddialarını tek emoji ile yalanladı

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de, Sebastian Szymanski ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialar camiada büyük yankı uyandırdı.

KADRO DIŞI KALDI İDDİALARI VARDI

Bazı haberlerde, yönetimin Polonyalı futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği ve sezon planlamasında yer almadığı ileri sürüldü.

YALANLAMA GELDİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya üzerinden söz konusu haberi alıntılayarak yalnızca "X" emojisiyle yanıt verdi.