Fenerbahçe'den yeni rekor: ilk 22 haftada namağlup

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenerek sezonun ilk 22 haftasını namağlup tamamladı. Sarı-lacivertliler, 15 galibiyet ve 7 beraberlik ile puanını 52'ye yükseltti.

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 22 haftasını namağlup tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun golleriyle 3 puana uzandı. Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3, toplamda 15. galibiyetini elde etti. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 15 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 52'ye yükseltti.

Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi almamıştı.

Deplasmanda 28 puanla zirvede

Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 12 maça çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 28 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü. Tedesco'nun öğrencileri konuk olduğu son 4 deplasmanda da sahadan galibiyetle ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
