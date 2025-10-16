Fenerbahçe Süper Lig Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE, 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 9'uncu hafta maçının hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Günün antrenmanını başkan Sadettin Saran ile Fenerbahçe Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de takip etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.