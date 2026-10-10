Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin golleri 12. dakikada Asensio, 83. dakikada İrfan Can Kahveci ve 87. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Borrelli), Mebude (Dk. 72 Emrecan Bulut), Olawoyin, Laçi (Dk. 72 Can Bozdoğan), Ahmed Kutucu (Dk. 66 Doicaru), Sowe
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 88 İsmail Yüksek), Greenwood (Dk. 80 Oğuz Aydın ), Asensio (Dk. 59 İrfan Can Kahveci ), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Oppong), Muric (Dk. 80 Lukaku)
Goller: Dk. 12 Asensio, Dk. 83 İrfan Can Kahveci, Dk. 87 Oğuz Aydın ( Fenerbahçe )
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.
48. dakikada Asensio'nun ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.
52. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
58. dakikada Çaykur Rizespor atağında Sow'un pasıyla topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kale önündeki Ake kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
62. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala şutunu çekti. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı önleyerek gole izin vermedi.
73. dakikada Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kante, meşin yuvarlağı Greenwood'un önüne bıraktı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Fofana topu kornere çeldi.
78. dakikada Emrecan Bulut'un ortasında topa sahip olan Doicaru'nun şutunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
83. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor savunmasının ileriye oynamak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın pasında meşin yuvarlağı kontrol eden İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.
87. dakikada Fenerbahçe skoru 3-0'a taşıdı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Lukaku'nun pasında Oğuz Aydın'ın ceza alanına girdikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak filelere gitti.
Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.