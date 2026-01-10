Haberler

Fenerbahçe'nin Süper Kupa Şampiyonluğu Ankara'da Kutlandı

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından taraftarlar Ankara'nın Kızılay Meydanı'nda bir araya gelerek şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

SÜPER Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Ankara'da coşkuyla kutlandı.

Galatasaray- Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finali, Galatasaray'ın 2-0'lık mağlubiyeti ile sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftar, Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle toplanan taraftarlar, marşlar söyleyerek ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu kutladı.

Şampiyonluğun ardından konuşan bir Fenerbahçeli taraftar, "Çok mutluyuz güzel bir başlangıç zaten, lige kötü başladık ama kupada iyi oynadık. Sezon sonu şampiyon olacağız inşallah. Artık şampiyonlukta görüşürüz. Yeni transfer ilk maçında gol attı çok mutluyuz. Güzelde performans çıkarttı. İnşallah sezon boyu devamını izleriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
