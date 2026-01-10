Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Antalya'da Kutlandı

SÜPER Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'nin zaferi, Antalya'da coşkuyla kutlandı. Sarı-lacivertli taraftarlar otomobilleriyle konvoy yaptı.

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'nin zaferi, Antalya'da büyük coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi'nde bir araya geldi. Taraftarlar otomobilleriyle konvoy yaparken, Fenerbahçe bayrakları açtı ve tezahüratlar eşliğinde sevinç gösterilerinde bulundu. Kutlamalar sırasında zaman zaman meşaleler yakılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kutlamalar olaysız şekilde sona erdi.

KADİR GÖZÜKÜÇÜK: AYAĞI UĞURLU GELDİ

Fenerbahçe taraftarı Kadir Gözüküçük, uzun süredir böyle bir sevinç yaşamadıklarını belirterek, "Uzun süredir tatmadığımız bir duygu bu. İnşallah devamı gelir. Saadettin başkanın ayağı uğurlu geldi" dedi.