Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı! Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi

Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı! Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı! Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi
Haber Videosu

Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde arabasıyla yolda ilerleyen bir Galatasaray taraftarı, stat önünde durarak el hareketleri yapmaya başladı. Bunun üzerine kendisine uyarmaya gelen güvenliğe sinirlenen kişi, güvenlik görevlisini metrelerce arabanın kaputunda sürükledi. Güvenlik görevlisinin yere düşmesiyle birlikte saldırgan kişi arabayla uzaklaştı.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde geçtiğimiz aylarda inanılmaz bir olay yaşandı.

STADYUMA KARŞI EL HAREKETLERİ YAPTI

Ekol TV'de yer alan habere göre; 21 Nisan tarihinde gerçekleşen olayda Okan U. (49) isimli şahıs, Kadıköy'deki Ülker Stadyumu önünde durup aracından indi. Cep telefonuyla video çeken Okan U., Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek stadyuma el hareketleri yaptı ve bu görüntüleri cep telefonuna kaydetti.

MÜDAHALE EDEN GÜVENLİĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Provokatif hareketin ardından güvenlik görevlisi Abdulkadir G. (35), olaya müdahale etmek üzere şüpheliye yaklaştı. Ancak güvenliğe sinirlenen Okan U., hızla aracına binerek güvenlik görevlisinin üzerine sürdü. Kaputa tutunmaya çalışan güvenlik görevlisi yaklaşık 100 metre boyunca arabayla birlikte sürüklendi ve ardından kendini yere atarak kurtuldu. Güvenli görevlisi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı! Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi

"GALATASARAYLIYIM, ANLIK GAZLA YAPTIM'

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında Okan U. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde, "Galatasaraylıyım, stadyumu görünce anlık gazla orta parmak yaparak video çektim. Çok saçma bir şey yaptım, pişmanım" dedi.

EV HAPSİ VE STADYUM YASAĞI

Şüpheli hakkında, "sporda şiddet ve hakaret" kapsamında 45 gün ev hapsi cezası verildi. Ayrıca 1 yıl boyunca takımının maçlarına seyirci olarak katılması yasaklandı. Bu süre boyunca maç günlerinde emniyete giderek imza vermesi şartı da getirildi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Okan U. hakkında "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Davanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi

Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

'Zeytinlik' yasası Meclis'ten geçti! İşte tartışma yaratan 11. madde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.