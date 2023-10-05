Fenerbahçe, Spartak Trnava ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak. Müsabaka Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve Alman hakemler yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Antona Malatinskeho
Hakemler: Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Christof Günsch (Almanya)
Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Zajc, King, Kent, Batshuayi
Kaynak: AA / Spor