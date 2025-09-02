Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e Kiraladı
Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiraladı. 2024-2025 sezonu başında sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 39 maçta forma giydi. 29 yaşındaki orta saha ligde 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 müsabakada da 11'de başlayan Amrabat, 1 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'de de 2 maçta görev yaptı.
İspanyol ekibi, Amrabat'ın geçici transferini resmi internet sitesinden duyururken, oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgiler aktarıldı ve halen Fas Milli Takımı'nda düzenli forma giydiği belirtildi. - İSTANBUL