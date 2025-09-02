Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e Kiraladı

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e Kiraladı
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralık olarak gönderdi. 2024-2025 sezonu başında Fenerbahçe'ye katılan Amrabat, geride kalan sezonda 39 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı.

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiraladı. 2024-2025 sezonu başında sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 39 maçta forma giydi. 29 yaşındaki orta saha ligde 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 müsabakada da 11'de başlayan Amrabat, 1 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'de de 2 maçta görev yaptı.

İspanyol ekibi, Amrabat'ın geçici transferini resmi internet sitesinden duyururken, oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgiler aktarıldı ve halen Fas Milli Takımı'nda düzenli forma giydiği belirtildi. - İSTANBUL

