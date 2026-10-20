Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin golleri Oğuz Aydın ve Greenwood'dan gelirken Slavia Prag'ın tek golünü Provod attı.
Stat: Chobani
Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Ivan Masso Granado (İspanya)
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Ake (Dk. 21 Oppong), Brown, Kante, Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Oğuz Aydın, Muric
Slavia Prag : Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm
Goller: Dk. 4 Oğuz Aydın, Dk. 11 Greenwood ( Fenerbahçe ), Dk. 15 Provod ( Slavia Prag )
Sarı kart: Dk. 31 Kante ( Fenerbahçe )
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayına katedip uzaktan sert vurdu, kaleci Markovic'in müdahalesine rağmen top üst köşeden filelerle buluştu: 1-0
11. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza sahasına hareketlenen Greenwood'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı düzeltip sert vurdu, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-0
15. dakikada Slavia Prag golü buldu. Ederson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guendouzi'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Provod, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-1
27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Greenwood, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
37. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
45. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Brown, meşin yuvarlağı rakip yarı alana taşıyıp ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topu alan Vedat Muric'in düzeltip vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.
İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.