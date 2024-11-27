Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlıkları devam eden Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroda bulunmuyor. Ayrıca sarı kart cezası bulunan Rodrigo Becao da kafileye dahil edilmedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
KANARYA'DA 5 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Bu isimler dışında sarı kart cezası bulunan Rodrigo Becao da kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de Filip Kostic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: