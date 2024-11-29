Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere

Türkiye sınırında kritik gelişme! Muhaliflerin ikinci büyük kenti geçirmesi an meselesi

 İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var

Kritik uyarı: Sadece dolar değil sahte euro da var
Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar

Fenerbahçe Slavia Prag'ı 2-1 Mağlup Ederek Puanını 8'e Yükseltti

Fenerbahçe Slavia Prag'ı 2-1 Mağlup Ederek Puanını 8'e Yükseltti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran Fenerbahçe, Fred'in sarı kart cezası ile dezavantaj yaşadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag'ı Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek puanını 8'e yükseltti. Brezilyalı futbolcu Fred gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Organizasyona evinde Union Saint-Gilloise galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, daha sonra Twente ve Manchester United ile berabere kaldı. AZ Alkmaar deplasmanında da mağlubiyet yaşayan Kanarya, bugün dış sahadaki ilk galibiyetine ulaştı. Tüm maçlarda gol sevinci yaşayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, kalesini de gole kapatamadı.

Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesinde elde ettiği galibiyet sonrası puanını 8'e yükseltti.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü İspanyol takımı Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

En-Nesyri gollerine devam etti

Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde üst üste 3. maçında da fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki forvet Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 7 maçta 6 kez skor katkısı yaparak dikkat çekti. Mourinho, En-Nesyri'yi Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta 11'de sahaya sürerken son 2 maçta ise sonradan oyuna dahil etti.

Edin Dzeko 12. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Slavia Prag deplasmanında takımının ilk golüne imza attı. Trendyol Süper Lig'de 7 golü bulunan Dzeko, Avrupa Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 golü bulunan Dzeko, sarı-lacivertli formayla bu sezon 12. golüne ulaştı. 38 yaşındaki futbolcu Çekya ekibine karşı 78 dakika sahada kaldı.

Fred cezalı duruma düştü

Brezilyalı orta saha Fred, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Avrupa Ligi'nde Twente ve AZ Alkmaar maçlarında sarı kart gören Fred, bugün de sarı kart görerek 3. kartına ulaştı. 31 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar
img

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
img

Müthiş geri dönüşün önüne geçen an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HSK atama kararnamesi 29 Kasım Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! Yeni Iğdır İl Emniyet Müdürü kim oldu? Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay kimdir? Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü kim oldu? Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kimdir? Yeni Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü kim oldu? Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy kimdir? Yeni Isparta İl Emniyet Müdürü kim oldu? Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici kimdir? Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz kimdir? Yeni Bingöl İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı kimdir? Manisa elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Turgutlu, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar? Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar? İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Avcılar, Esenyurt, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.