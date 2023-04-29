Fenerbahçe Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu.

Valencia'nın sakatlandığı pozisyonda, kaleci Ali Şaşal'ın da sakatlandığını ama oyuna devam ederek hata yaptığını vurgulayan Çalımbay, "Ali orada yanlış yaptı. Valencia ile sakatlandığında oyundan çıkması lazımdı. Doktorlar çıkmasını söylemesine rağmen çıkmamış. Devre arası sorduğumda 'Ayağım ağrıyor ama oynarım diye düşündüm' dedi. Büyük hata. Sakat sakat oynadı. Son yediği gol, elinden kaçırdığı golde ayağından dolayı muhtemelen tam eğilemedi. Ziya da aynı şekilde çıktı. Profesyonel oyuncunun bu tür şeylere izin vermemesi gerekiyor. Hem takıma, hem kendine zarar. Anında çıksa oyundan ağrısı büyümeyecekti, ama maalesef devam etmiş. Sakat sakat devam edince devre arasında çıktı" ifadelerini kullandı.