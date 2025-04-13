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Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 Önde Geçti

Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 Önde Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 42. dakikada Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup ediyor. İlk yarıda her iki takım da çeşitli pozisyonlar yakalasa da Fenerbahçe öne geçmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Manaj'ın kafa vuruşunda kaleci Livakovic topu kontrol etti.

15. dakikada Tadic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topa sahip oldu.

29. dakikada Bekir Böke'nin rakiplerini çalımlayarak yaptığı sert vuruşta top kaleci Livakovic'ten geri döndü. Dönen topa Murat Paluli vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

42. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Talisca'nın şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussammy, Bekir Böke, Charisis, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Simic, Pritchard, Alaaddin Okumuş, Rodrigues, Sonko, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Tugunbayev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Djiku, İrfan Can Kahveci, Kostic, En-Nesyri, Levent Mercan, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Talisca (dk. 42) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Charisis (Sivasspor) - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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