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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı