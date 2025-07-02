Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı
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Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul için toplanan 9.950 imza, kulübe teslim edildi.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul yapılmasını isteyen üyelerin topladığı imzalar kulübe teslim edildi.

İMZALAR TESLİM EDİLDİ

İmza tesliminin ardından yapılan açıklamada, "10 bini aşkın imzayı teslim ettik divan başkanlığına. Kulüp üyelerimizin iradesini temsil eden imzaları divan başkanına teslim ettim. 9 bin 700, 250'de kulüpte olduğunu varsayıyoruz. 10 bini aşkın bir imza. Belki içinde ayıklamalar yapılabilir. Bu imza noter kanalıyla toplanan, gerçek Fenerbahçe üyelerinin imzalarıdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Onların gösterdiği iradeye, kulübün alacağı kararı beklemek durumundayız. Bir an önce kongre kararı alıp güven tazelemelidir. Anayasamız olan tüzüğün verdiği yetkiyi kullanarak bu imzalar toplandı. Kulüp de imzalara bir cevap verecektir. Bunca insanın koşa koşa imza vermesi çok önemli. Kulüp 7 yıldır bize göre çok kötü yönetiliyor. Bu yönetimin değişmesi için yapılmıştır. Hayırlı olsun kulübümüze. İmza verene de vermeyene de çok teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kulübe ulaşan imza sayısının 229 olduğu aktarılmıştı. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına teslim edilen imza sayısının yeterli sayıya ulaştığı öğrenildi. Fenerbahçe ve Fenerbahçe'de imza sürecini yürüten grupların resmi açıklama yapması bekleniyor.

TÜZÜK NE DİYOR?

"Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 20. maddesinin (c) bendi uyarınca, aidatlarını süresinde ödemiş kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile kulüp yönetiminin, "bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma" zorunluluğu malumunuzdur. "

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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cin ali başkan Galatasaray şampiyon: )

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