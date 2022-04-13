Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklar için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını açıkladı - Haberler

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Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklar için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını açıkladı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Shakhtar Donetsk Global Tour' kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıkacak. Karşılaşma 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile geliri savaş mağduru ve masumlar için kullanılacak olan maç yapacağını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Fenerbahçemiz, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Shakhtar Donetsk Global Tour' kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıkacak.

Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak bu kıymetli adıma destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü (yarın) 15.00'te, www.passo.com.tr üzerinden satışa sunulacaktır."

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL

Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir.

Fenerbahçe, savaş mağduru masumlar çin Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını açıkladı

Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklar için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını açıkladı

Haberler.com - Spor

Shakhtar Donetsk, Vladimir Putin, Fenerbahçe, Ukrayna, Rus, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Serkan Yaman:

mesai saati içinde 17:00 nedir arkadaş saat 20:00 da yapsanıza millet gelsin

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