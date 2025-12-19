Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı
Fenerbahçe, sol kanat transferi için Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı gündemine aldı. Domenico Tedesco'nun beğendiği 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sol kanat için Süper Lig'den sürpriz bir ismi gündemine aldığı ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile ilgilendiği iddia edildi.
TEDESCO'NUN RAPORUNDA YER ALDI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, atletik yapısı ve fizik gücüyle öne çıkan Musaba'yı kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, şartların uygun olması halinde Demokratik Kongo asıllı Hollandalı kanat oyuncusu için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
SAMSUNSPOR'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Geçtiğimiz yaz İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a transfer olan 25 yaşındaki Anthony Musaba, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Kırmızı-beyazlı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musaba, bu sezon 21 maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.