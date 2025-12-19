Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, sol kanat transferi için Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı gündemine aldı. Domenico Tedesco'nun beğendiği 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

  • Fenerbahçe, Samsunspor'da oynayan Anthony Musaba'yı transfer için gündemine aldı.
  • Anthony Musaba, Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.
  • Anthony Musaba'nın Samsunspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sol kanat için Süper Lig'den sürpriz bir ismi gündemine aldığı ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile ilgilendiği iddia edildi.

TEDESCO'NUN RAPORUNDA YER ALDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, atletik yapısı ve fizik gücüyle öne çıkan Musaba'yı kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, şartların uygun olması halinde Demokratik Kongo asıllı Hollandalı kanat oyuncusu için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

SAMSUNSPOR'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geçtiğimiz yaz İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a transfer olan 25 yaşındaki Anthony Musaba, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Kırmızı-beyazlı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musaba, bu sezon 21 maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı

Görümce dehşeti! Akaryakıt istasyonunu kana buladı
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
title