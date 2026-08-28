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Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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