Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Samsunspor ile Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışması ile başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Adana'ya gidecek.