Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, yarın Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, core çalışmalarıyla başladı ve taktiksel çalışmalara devam edildi.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Samsunspor ile Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışması ile başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Adana'ya gidecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Ruanda'da yıldırım isabet eden 9 kişi öldü

Yıldırım isabet eden 9 çiftçi hayatını kaybetti
Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi

Manchester United'dan kovuldu
İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilk yorum