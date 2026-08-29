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Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Kojo Peprah Oppong da ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 pas çalışmaları ve yapan takım, antrenmanı dinlenmeye yönelik çalışmalar, taktiksel ve bireysel provalarla noktaladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını bitiren sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Samsun'a gidecek.

Öte yandan yeni transfer Kojo Peprah Oppong da Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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