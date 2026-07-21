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Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında galibiyet aldı

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında galibiyet aldı
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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyetle başladı.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu ilk resmi maçını UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Gornik Zabrze ile oynarken, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler yeni sezonun ilk maçını da taraftarı önünde oynadı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki takım, rakibini Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar 90 dakika destek verirken son düdükle birlikte de takımı alkışladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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