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Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe'nin 2.Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu

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Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak. Sarı - lacivertlilerin bu turdaki rakibi İsviçre ekibi Lugano oldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 99 puanla 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı elde etmişti. Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsviçre ekibi Lugano oldu. İlk maç deplasmanda oynanacak.

İLK MAÇLAR 23-24 TEMMUZ'DA

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

RAKİBİNİ ELERSE DAHA ZORLU TAKIMLARLAR KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe eğer rakibini elemeyi başarırsa 3. Ön Eleme Turu'na geçecek. Ancak burada sarı lacivertli ekibi daha da zorlu rakipler bekliyor.Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2.si Salzburg, İskoçya Ligi 2.si Rangers, Çekya Ligi 2.si Slavia Prag ve Fransa Ligi 4'üncüsü Lille'den birisiyle eşleşecek.

Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu'nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda ise 3. Ön Eleme Turu'nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.

Haberler.com / Ayça Elal - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Trendyol Süper Lig Fenerbahçe İsviçre Lugano Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Ugur Cicek:

GS li olarak üstün başarılar dilerim Fenerbahçe'ye

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AYHAN BAYRAK:

Eyvallah reis

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JokerAllame:

Hiç fark etmez Mourinho ile rahat geçeriz

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Yeşil:

Mourinho mu oynayacak. Kazandığı kadar kaybettiği de var. Gelen giden hocalar da kötü değildi.

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Cevap :

Nordsjelland gelseydi keşke ! :))

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İlker Yetişkin:

Lille gelmesin

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Kazim Bolat:

Haziran değil de temmuz olmasın.

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Ütopik Yorumcu:

bu takımların hepsi çok zor birini geçse diğerine takılır Lille gelmesin birde Salzburg diğer ikisini eleyebilir

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metinmert06:

sanki luganoyu yendi de diğer takımları yorumluyorsunuz Hanı morinyo partizan i çalışıyordu ne oldu ?

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