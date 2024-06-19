Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe'nin 2.Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 99 puanla 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı elde etmişti. Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsviçre ekibi Lugano oldu. İlk maç deplasmanda oynanacak.

İLK MAÇLAR 23-24 TEMMUZ'DA

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

RAKİBİNİ ELERSE DAHA ZORLU TAKIMLARLAR KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe eğer rakibini elemeyi başarırsa 3. Ön Eleme Turu'na geçecek. Ancak burada sarı lacivertli ekibi daha da zorlu rakipler bekliyor.Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2.si Salzburg, İskoçya Ligi 2.si Rangers, Çekya Ligi 2.si Slavia Prag ve Fransa Ligi 4'üncüsü Lille'den birisiyle eşleşecek.

Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu'nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda ise 3. Ön Eleme Turu'nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.