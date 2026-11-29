Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Erzurumspor FK karşısında ilk 25 dakikada tek eksiğin gol olduğunu vurgulayarak, "Eğer bunu yapsaydık, oyuncularımız farklı bir maç ortaya koyabilirdi. Biz bugün oyuna fazlasıyla hükmettik ve rakibi kalemize getirtmedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Belözoğlu, Geldiğimiz günden bugüne gelişen bizi mutlu eden işler var. Gelişmesini beklediğimiz işler var. Topa sahip olma planı net. Fenerbahçe oyunu budur. Yıllardır her dönem şampiyonluk yarışı için topa hükmetmesi olmasıdır. Topa sahip olma oyunun içinde de aslında bazı detaylandırmanız gereken şeyler var. Oyuna girdik, pasların birbirini bulması, mesafelerin açılmasıyla birlikte oyun ağırlaştı. Son maçın yorgunluğuyla buraya geldik. Aynı oyuncularla oynadık hemen hemen. Ne yazık ki tribünlerden de beklenti oyuncuların üstüne geliyor. Oyuncularda baskı oluşturuyor. Bunu gözlemledim. İkinci yarıda çok daha net ve kararlıydık. Topu rakibe verdiğimiz süre 7.2'lerde Türkiye'nin çok üzerinde. Benim işim bugünden sonra neyi geliştirebilirim. Fenerbahçe'de oynuyorsanız sokakta herkes maçı kazanmanız lazım diye söyler. Nasıl kazanacaklarını da onlara doğru anlatmak gerekiyor. Dersime çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Bugün oyuna fazlasıyla hükmettik ve rakibi kalemize getirtmedik"

Maçı 1 gol, 2 asistle tamamlayan Greenwood hakkında değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, "Greenwood çok önemli bir oyuncu. Bugün skora katkı yapabilmesi önemliydi. Vedat bugün rakibin bir merkez oyuncusunu bağladı. Diğer futbolcularımızın onların 3 stoperinin etrafında koşu yapmasını istemiştik. Zor bir maçtan döndük ve bunun yıpratıcı tarafı vardı. İlk 20-25 dakikadaki tek eksiğimiz goldü. Eğer bunu yapsaydık, oyuncularımız farklı bir maç ortaya koyabilirdi. Biz bugün oyuna fazlasıyla hükmettik ve rakibi kalemize getirtmedik" diye konuştu.

"Ligin en az pozisyon veren takımıyız"

Takımın antrenmanlara tekrara ihtiyaç duyduğu noktalara değinen 46 yaşındaki teknik adam, "Biz buraya gelirken bize zaman verilsin diye böyle beklentim yoktu. Sporcuyken de böyleydi. Bazı şeylerin net gelişmesi, beyazdan siyaha, siyahtan beyaza dönmesi için tekrara ihtiyacım var. Sahada biraz pratik ve teoride değişmesini düşünüyorum. 4 maça baktığımızda ilk maçta çok pozisyon verdik, son 3 maçta sıfıra yakın pozisyon veriyoruz. Ligde en az pozisyon veren takımıyız" dedi.

Emre Belözoğlu, Kocaelispor maçı sonrası, "Düzeltmem gereken meseleler var" açıklamasının hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe oyuncusunun da, teknik direktörünün de iç motivasyonunun yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Federasyon, kollanan takımlar, kollanan camialar falan... Bazen gerçeklik payının olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun veya benim konumumda bulunan teknik direktörün buna sığınmadan plan ve program yapması gerekiyor. Türkiye'de insanlar çok cesurca ifade edebiliyorlar. Kendi iç meselem derken; düzeltmem gereken oyun, öz güvenini yükseltmem gereken oyuncular, camiamızın iradesi. Onun dışında bir şey kastetmedim."

Belözoğlu, Kante - Guendouzi ikilisinin birlikte de oynayacağı maçlar olacağını söyledi.

"Ake, hafta içi katılacak"

Hollandalı stoper Nathan Ake'nin sağlık durumuyla ilgili de konuşan Belözoğlu, "Nathan antrenmanlara katıldı. Önümüzdeki hafta içi antrenmanlara katılacağını düşünüyorum. Başakşehir maçında oynayabilir mi bakacağız" diye konuştu.

"Kerem'in durumunun problemmiş gibi algılanmasını doğru bulmuyorum"

Kerem'in bir meydan okuduğunu vurgulayan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü, "Bir camiadan başka bir camiaya geldi. Fenerbahçe, oynaması en keyifli ama en zor camiası. Aynı yollardan geçen birisiyim. Elimden geldiğince onu motive etmeye çalışıyorum. Bitirici bir oyuncu. Geçen sene bunu başardı. Camiadan ricam, bazen beklentiler gerçekleşmeyince olan kırgınlıkları oyuncunun da taraftarın da anlaması gerekiyor. Kerem bu desteği hak ediyor. Benim için oyuncu değerlendirmede ilk sırada özveri yatıyor ve Kerem'de bu özveri var. Kerem'in durumunun problemmiş gibi algılanmasını doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'ye bazen şampiyonluklar da yetmez. Taraftarın ne istediğini iyi bilmek gerekiyor. Mücadeleden vazgeçmeyen yapıyı görünce sonuna kadar oyuncusunun yanında durduğunu gördüm. Ben de burada her sene şampiyonluk yaşamadım ama taraftar beni çok sevdi. Fenerbahçe'nin içinde olmak baskı gerektirir. Futbolcu olarak ilk kez burada MTK maçında sahaya çıkmıştım. O duyguyu yaşıyorum şu anda ama biraz yaşlandım. Duygum çok taze, hala kendimi sorumlu hissediyorum. Değişmeniz gerekiyor, kendinizi yeterli görmemeniz gerekiyor. Daha iyi bir teknik adam olmak için gayret ediyorum. Bu iş çalışma ve emek işi. İnşallah Fenerbahçe'nin kupalar kazanacağı günleri beraber yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı