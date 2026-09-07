Haberler

Fenerbahçe, Roma maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Roma ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Roma ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Futbolcular günü dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, Roma maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Kredi kartları için dikkat çeken plan

Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Kredi kartları için dikkat çeken plan
Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

Süper Lig'de devrim gibi değişiklik! Masadaki rakam 500 milyon dolar
Veyis Ateş tahliye edildi

Veyis Ateş'le ilgili ilk duruşmada sürpriz karar
Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor

Tedirgin eden hazırlık! Ülkeler art arda aynı adımı atmaya başladı
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu

Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! İki dostu ölüm ayırdı
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu