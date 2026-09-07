Fenerbahçe, Roma maçının hazırlıklarına devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Roma ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Futbolcular günü dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, Roma maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA