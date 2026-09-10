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Fenerbahçe-Roma maçının ardından

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- Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini: "1-1'lik bir sonuç elde ettik. İkinci yarıda çok daha zor bir maç oldu"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, sarı-lacivertlilerin çok başarılı bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gasperini, "Biz hatalar yaptık. Karşı takım da çok başarılıydı. Birkaç pozisyonda daha hatayı tekrarladık. Dolayısıyla bu bizim dikkat etmemiz gereken ve üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Çünkü karşılaşmada her zaman rakip alanda olamıyoruz ve çok açık bir duruma gelebiliyoruz. 1-1'lik bir sonuç elde ettik. İkinci yarıda çok daha zor bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Gasperini, "Evet biz kendi evimizde oynasaydık daha farklı olurdu. Atina'da da aynı şey olacak. Deplasmanda oynamak kolay değil. Bu tip maçları oynamak çok zor çünkü bizim rakiplerimiz liglerinde iyi takımlar. Hem teknik hem fiziksel açıdan zordu. İyi oynadık, oyunculardan çok memnunum. Normalde bu maçlardan çok iyi çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu maçı kaybedebileceğimizin bilincindeydim. Birkaç zor anımız oldu, kazanabileceğimiz anlar da oldu. Genel olarak büyük bir karakterle oynadık. Açıkoynadık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç için güzel bir maç oldu. Çünkü burası normal liglere göre daha üst bir oyun istiyor kiminle oynarsanız oynayın." değerlendirmesinde bulundu.

İki takımın da ciddi tehlikeler yakaladığını anlatan Gasperini, sözlerini şöyle tamamladı.

"Bazı anlarda bir takım bazı anlarda diğer takım öne çıktı. Fenerbahçe ilk yarıda çok defansta kaldı. Belki ilk defa bu kadar çok defansta kaldı ve gerçekten çok hızlı bir takım, tehlikeli bir takım. Biz bu riski göze aldık. İlk yarı çok iyi oynadık. 8 maç sonrasında berabere kalmak çok önemli ligde üste çıkmak adına. Her iki takım da çok iyi bir maç çıkardı diyebilirim. Fenerbahçe dikkatli oynadı, bütün alanları kaplamaya çalıştı. Fenerbahçe defansına girmek kolay olmadı, bunu Fenerbahçe çok iyi başardı. Biz ise oyunu devam ettirmek için gerçekten uğraştık. Bazı oyuncular rakipte gerçekten çok hızlıydı. Fenerbahçe bazen çok tehlikeli oldu, bazen biz oynadık ama her ikisinin farklı özellikleri var."

Kaynak: AA
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