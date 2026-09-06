Fenerbahçe, Roma Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü İtalyan takımı Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı; Beşiktaş maçında ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyonla günü tamamladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktaladı.
Dün akşam oynanan Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.