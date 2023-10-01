Fenerbahçe, Rizespor'u konuk etti

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Rizespor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yanı sıra Serdar Aziz hafif sakatlığı, Miha Zajc tedbir amaçlı, Batshuayi ise teknik ekip kararıyla forma giyemedi.

OSAYİ-SAMUEL FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında forma giyemeyen Bright Osayi-Samuel, Rizespor karşısında formasına kavuştu. Osayi-Samuel, mücadeleye ilk 11'de başlarken geçtiğimiz hafta yerine forma giyen Oosterwolde yedek soyundu.

CRESPO YEDEK

Sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo, Rizespor maçına yedekler arasında başladı. Fenerbahçeli futbolcu Crespo, Başakşehir maçında teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almamıştı. Portekizli orta saha, Rizespor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Rizespor maçında tribünleri doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar yoğun yağışa rağmen takımlarını desteklemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Tribünlerin tamamının dolu olduğu gözlendi. Öte yandan Rizespor taraftarları da kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

İLHAN PALUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Sivasspor ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Halil İbrahim Pehlivan yerine Casper Hojer'e, İbrahim Olawoyin yerine Jonjo Shelvey'e, Altin Zeqiri yerine Benhur Keser'e, Adolfo Gaich yerine Martin Minchev'e forma verdi. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında şu ilk 11 ile sahada yer aldı: "Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur Keser, Minchev."

RİZESPOR'DA 3 İSİM İLK KEZ 11'DE

Çaykur Rizespor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Casper Hojer, Jonjo Shelvey ve Martin Minchev ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. İlhan Palut, Casper Hojer'e sol bekte, Jonjo Shelvey'e orta sahada, Martin Minchev'e ise santrfor pozisyonda görev verdi.