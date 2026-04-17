Çaykur Rizespor maçından notlar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında konuk etti. Maç öncesinde okullardaki saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı ve taraftarlar anlamlı sloganlar attı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlendi.

DOMENICO TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Zecorner Kayserispor maçının ilk 11'inde zorunlu olarak tek değişiklik yaparak takımını Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde kadroda yer almazken Tedesco, Çağlar Söyüncü'ye ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe sahaya şu ilk 11 ile çıktı:

"Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif."

3 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, henüz hazır olmayan Edson Alvarez ve sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde forma giyemedi.

7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'nin 7 futbolcusu Galatasaray maçı öncesinde kart sınırında bulunuyor. Çaykur Rizespor karşısında Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenler unutulmadı. Karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde 'Çocuğa kalkan eller kırılsın' ve 'Çocuklar bizim geleceğimiz' şeklinde tempo tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
Haberler.com
500

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

İstinaf Mahkemesi Seçil Erzan hakkındaki hapis cezasını bozdu!
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı