Çaykur Rizespor maçından notlar

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlendi.

DOMENICO TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Zecorner Kayserispor maçının ilk 11'inde zorunlu olarak tek değişiklik yaparak takımını Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde kadroda yer almazken Tedesco, Çağlar Söyüncü'ye ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe sahaya şu ilk 11 ile çıktı:

"Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif."

3 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, henüz hazır olmayan Edson Alvarez ve sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde forma giyemedi.

7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'nin 7 futbolcusu Galatasaray maçı öncesinde kart sınırında bulunuyor. Çaykur Rizespor karşısında Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenler unutulmadı. Karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde 'Çocuğa kalkan eller kırılsın' ve 'Çocuklar bizim geleceğimiz' şeklinde tempo tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı