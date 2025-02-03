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Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi

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Fenerbahçe ile Rizespor futbolcuları arasında maç sonu otopark alanında arbede yaşandı. Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı. Polis ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesi ile futbolcular güçlükle sakinleştirildi.

3-2 sarı-lacivertlilerin kazandığı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

MERT HAKAN VE SAMET AKAYDİN DE ORDAYDI

Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı.

POLİS ZOR AYIRDI

Kavganın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor ancak polis ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesi ile futbolcular güçlükle sakinleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda polis ekiplerinin Mert Hakan Yandaş'ı otopark dışına çıkardığı görüntülendi.

Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSer_hat:

Mert Hakan ne mikropsun yahu...

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Futbolun içindeki provokatör, Mert Hakan. Bu sözde futbolcu bu görevde her zaman başarılı. Fenerbahçe bu futbolcuyu sadece bu başarısı için tutuyor galiba

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Haber YorumlarıTimur Akbaba:

Türk futbolu su Mert Hakandan hemen kurtulmalı. Son pislik o kaldi.

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Haber YorumlarıSamet Akın:

Mert Hakan ı resmen kapımızda havlasın diye FB de tutuyorlar. Yoksa başka kapıda havlar hesabı

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Haber YorumlarıÖmer Çubuk:

Bir ankaragüçlü olarak, hakem olmadan hiçbir maçta başarılı olamayan fener şampiyon olmasın istiyorum ??

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Haber YorumlarıMGk:

Kavganın sebebi büyük ihtimal NEDEN BU KADAR MÜCADELE ETTİNİZDİR.. Malum bu takım satan hakemlere ve yatan rakiplere alışık

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Haber YorumlarıSerdar Suveren:

Avrupa da rezillik diz boyu Türkiye de artistlik diz boyu turkiyede futbol yasaklansin bunlara bakanlarda bunları boykot etmeli yoksa bir adım futbol da ilerleme. Olmaz

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

mert hakan mecbur orada olaçak her pisliğe çanak tutan o olmazsa şaşardık

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Haber Yorumlarısadece kadir:

bu MYH girmediği tartışmadığı küfür etmediği kişi kalmadı. ama suç bunda değil, suç bu şahsa forma giydirip kişilik vasfı verende.

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Haber YorumlarıŞahin Öz:

Mert Hakan yandaş futbolda pisliğin son kalesi bu mhy fenerde olduğu sürece fener şampiyon olamaz herkes beddua ediyor bu adama işi rast gitmez

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