Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi

3-2 sarı-lacivertlilerin kazandığı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

MERT HAKAN VE SAMET AKAYDİN DE ORDAYDI

Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı.

POLİS ZOR AYIRDI

Kavganın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor ancak polis ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesi ile futbolcular güçlükle sakinleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda polis ekiplerinin Mert Hakan Yandaş'ı otopark dışına çıkardığı görüntülendi.