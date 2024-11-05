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Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı

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Son olarak Trabzonspor'u 90+12'de yenen Fenerbahçe'nin deplasmanda yenilmeme serisi devam ediyor. Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon Jose Mourinho ile toplamda 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı. Sarı-lacivertliler bu başarısıyla Real Madrid'i bile geride bırakmayı başardı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 90+12'de yenen ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe'nin deplasman yenilmemezlik serisi devam ediyor.

519 GÜNDÜR YENİLMİYORLAR

Deplasmandaki son yenilgisini Jorge Jesus yönetiminde 519 gün önce 3-0'lık sonuçla Galatasaray'dan alan sarılacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu.

AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon da Jose Mourinho döneminde 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı. Bu sezon tek yenilgisini sahasında alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 maçta (4G-2B) yenilmedi. Sarı-lacivertliler, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.

Sabah'ın haberine göre, sadece Paris Saint-Germain'i (29) geçemeyen Fenerbahçe, bu başarısıyla dünya devlerinden Leverkusen (21) ve Real Madrid'i (20) bile geride bıraktı.

Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTuran Saygılı:

kendi sahasında ne durumda acaba onu da haber yapın

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Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

Deplasmanda veya kendi sahanda yenilmemek güzel bir durum.Fakat sonuçta başarı yoksa tek başına bir işe yaramıyor sen deplasmanda yenilmemeye devam et başkasıda şampiyon olmaya devam etsin gereksiz bir haber FB lilere şirin gözükmek için yapılmış

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