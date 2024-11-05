Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 90+12'de yenen ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe'nin deplasman yenilmemezlik serisi devam ediyor.

519 GÜNDÜR YENİLMİYORLAR

Deplasmandaki son yenilgisini Jorge Jesus yönetiminde 519 gün önce 3-0'lık sonuçla Galatasaray'dan alan sarılacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu.

AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon da Jose Mourinho döneminde 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı. Bu sezon tek yenilgisini sahasında alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 maçta (4G-2B) yenilmedi. Sarı-lacivertliler, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.

Sabah'ın haberine göre, sadece Paris Saint-Germain'i (29) geçemeyen Fenerbahçe, bu başarısıyla dünya devlerinden Leverkusen (21) ve Real Madrid'i (20) bile geride bıraktı.