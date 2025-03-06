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Fenerbahçe, Rangers ile Karşılaşıyor: Mourinho'dan 2 Değişiklik!

Fenerbahçe, Rangers ile Karşılaşıyor: Mourinho'dan 2 Değişiklik!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşırken, Teknik Direktör Jose Mourinho, Antalyaspor maçındaki kadrosundan 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Eksik oyuncularla mücadele eden sarı-lacivertliler, yoğun taraftar desteğiyle maça hazırlandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Antalyaspor maçı 11'ine göre Rangers müsabakasına 2 değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoç ekibi Rangers ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor maçı 11'inden 2 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Fred'in yerine Sofyan Amrabat oynarken, UEFA listesinde olmayan Oğuz Aydın'ın yerine de Yusuf Akçiçek şans buldu. Bugünkü maçta sağ kanatta Mert Müldür görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Diego Carlos ile İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Sarı kart cezası bulunan Fred ve Bright Osayi-Samuel de listede bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; "İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Anderson Talisca ve Allan Saint-Maximin ise yedek bekledi.

Rıdvan Yılmaz 11'de başladı

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, Glasgow ekibinde 11'de sahaya çıktı. Teknik Direktör Barry Ferguson müsabaka şu 11 ile çıktı: "Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan Yılmaz, Raskin, Barron, Cerny, Diomande, Jefte ve Dessers."

Saracoğlu kapalı gişe

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda taraftarın itici gücü olan sarı-lacivertliler, İskoç ekibiyle oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan Saracoğlu tribünlerinde taraftarlar karşılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı. Başlama düdüğünün ardından ise yoğun destek sağlandı.

Rangers taraftarları Kadıköy'de

Avrupa Ligi maçı için İstanbul'a gelen birçok İskoç taraftarı da stadyuma giriş yaptı. Rangers'ı destekleyen taraftarlar kendilerine ayrılan misafir tribününü doldurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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