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Fenerbahçe, Rams Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Rams Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
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Fenerbahçe, 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda Rams Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular çeşitli hazırlık çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Beşiktaş maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Rams Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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