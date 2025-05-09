Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e konuk oldu. İlk yarısı 1-0 biten maçta Fenerbahçe'nin golü Mert Müldür'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Ivan Brnic'in ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı çeldi.
18. dakikada Ivan Brnic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Krzysztof Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Dominik Livakovic'ten seken topu kale önünde tamamlamaya çalışan Leo Duarte, Sofyan Amrabat'ın formasını çekmesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Burak Pakkan bu pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada penaltıda topun başına geçen Krzysztof Piatek'in vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.
33. dakikada sağ kanatta topla buluşan Edin Dzeko, rakibini geçip uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
41. dakikada Sofyan Amrabat'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Anderson Talisca'nın indirdiği topu alan Edin Dzeko'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı çıktı.
44. dakikada orta sahadan İsmail Yüksek'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mert Müldür'ün sağ taraftan ceza sahası içine girip aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, Muhammed Şengezer'in üzerinden ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Jerome Opoku, Leo Duarte, Christopher Operi, Umut Güneş, Olivier Kemen, Crespo, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Krzysztof Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Philippe Keny, Joao Figueiredo
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Diego Carlos, Filip Kostic, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Gol: Mert Müldür (dk. 44) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Anderson Talisca (Fenerbahçe) - İSTANBUL