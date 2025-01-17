Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yıldızıyla anlaştı

Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos ile anlaştı.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Daha önce bu transfer için konuşulan rakamın ise yaklaşık 10 milyon sterlin (12 milyon euro) olduğu kaydedilmişti.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.