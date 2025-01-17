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Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yıldızıyla anlaştı

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Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos için anlaşmaya vardı. Transfer için konuşulan rakamın yaklaşık 10 milyon sterlin (12 milyon euro) olduğu belirtildi.

Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos ile anlaştı.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Daha önce bu transfer için konuşulan rakamın ise yaklaşık 10 milyon sterlin (12 milyon euro) olduğu kaydedilmişti.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSeko:

Şampiyonluk gitmiş 12 milyon euro verilirmi....sezon sonu yarı fiyatına al

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Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

taraftarlar havaya uçacaklarmış lan ne komik kulüp bu fenerbahçe :)

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Adamın değerinden 1 milyon euro fazla vermek nedir? Dahası FB'nin Brezilya ekolüne fazla girmemesi gerekir. Özellikle defansif açıdan.

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Bu Fenerde para cok galiba 31 yasindaki defans oyuncusuna taninmis oyuncuda degil 12 milyon verirlirmi?Allah akil fikir versin bu fenere

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Bu seneyi böyle geçirin 18 maç kalmış seneye yaparsınız transferleri

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