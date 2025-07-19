Fenerbahçe, Portekiz Kampında Hazırlıklarını S sürdürüyor

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'deki kampta yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldı.

Sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao bireysel çalışma yaptı. Öte yandan vize problemi sebebiyle kampa geç katılan 18 yaşındaki Senegalli orta saha Abdou Aziz Fall da antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın hazırlık maçında Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.