Fenerbahçe, Portekiz Kampında Hazırlıklarını S sürdürüyor

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'deki kampında sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman yaptı. Sakat oyuncular bireysel çalışmalarını devam ettirirken, 18 yaşındaki Abdou Aziz Fall kampa katıldı. Sarı-lacivertli takımın yarın hazırlık maçı var.

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'deki kampta yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldı.

Sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao bireysel çalışma yaptı. Öte yandan vize problemi sebebiyle kampa geç katılan 18 yaşındaki Senegalli orta saha Abdou Aziz Fall da antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın hazırlık maçında Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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