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Fenerbahçe, Polonya'ya geldi

AA - Fahrettin Gök - Spor
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak müsabaka için İstanbul'dan saat 13.00'te hareket eden sarı-lacivertli kafile, 2 saat civarında bir yolculuğun ardından kente ulaştı.

Fenerbahçe'yi havalimanında bir grup sarı-lacivertli taraftar çiçeklerle karşıladı. Sarı-lacivertliler, kendileri için bekletilen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Pasaport işlemleri uzun sürdü

Fenerbahçe kafilesi, pasaport işlemleri sebebiyle uzun süre havalimanından ayrılamadı.

Sarı-lacivertli kafile TSİ 15.30 civarında havalimanına inerken, yaklaşık 1 saat sonra otele hareket edebildi.

Fenerbahçe'nin parmak izi ve pasaport kontrollerinin uzun sürdüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

AA / Fahrettin Gök - Spor

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