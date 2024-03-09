Fenerbahçe, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın akşam Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Oyuncular 5'e2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın akşam Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL