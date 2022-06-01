Fenerbahçe paylaştı, sosyal medya yıkıldı! İşte Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki Türkçe diyalog - Haberler

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Fenerbahçe paylaştı, sosyal medya yıkıldı! İşte Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki Türkçe diyalog

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus'un Ali Koç ile Türkçe konuştuğu bir videoyu paylaştı. "Jorge on the stage" yani "Jorge sahnede" etiketiyle paylaşılan videoda Jorge Jesus, Ali Koç'a "Hazır mısınız?" diye soruyor, Koç ise Portekizli hocaya "Hazırım" diyerek cevap veriyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u KAP'a bildiren Fenerbahçe, Portekizli hocayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Fenerbahçe paylaştı, sosyal medya yıkıldı! İşte Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki Türkçe diyalog

"HAZIR MISINIZ?"

İlk olarak Fenerbahçe Stadı'nı gezen Jorge Jesus burada Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. İkilinin buluşmasında yaşanan diyalog ise sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda Jorge Jesus, Ali Koç'a "Hazır mısınız?" diye soruyor, Koç ise "Hazırım" diyerek cevap veriyor.

Fenerbahçe paylaştı, sosyal medya yıkıldı! İşte Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki Türkçe diyalog

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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