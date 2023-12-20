Fenerbahçe Parolapara Hollanda takımını mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Hollanda'nın Drasima Dynamo Apeldoorn takımını 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Play-Off turuna yükseldi.

İSTANBUL, -

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Piotr Krol, Veronica Mioara Papadopol

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Jelveh, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy (Caner Dengin, Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak, Halil İbrahim Kurt, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Penchev)

DRASIMA DYNAMO APELDOORN: Abraham, Krook, Williams, Bak, van Zeist, de Weijer (Svard, van Solkema, Tijhuis, van Cooten, Lipke, van der Schaaf)

SETLER: 25-13, 25-17, 25-22

SÜRE: 69 dakika (20, 22, 27)

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Hollanda'nın Drasima Dynamo Apeldoorn takımını 25-13, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Hollanda'da oynanan karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sonuçla adını Play-Off turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, Play-Off turunda Sırbistan ekibi Partizan ile Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.