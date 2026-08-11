Fenerbahçe Otobüsüne Silahlı Saldırı Soruşturmasında 5 Gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gürlek, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığını açıkladı.Söz konusu soruşturmanın tek amacının, 11 yıl önce gerçekleştirilen saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmak olduğunu belirten Gürlek, "Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir" dedi.Fenerbahçe futbol klübüne ait takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Rize'den Trabzon Havalimanı'na giderken silahlı saldırı düzenlenmiş, şoför yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Saldırıda araçta bulunan futbolcu ve yöneticiler yara almamıştı. Soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı.Adalet Bakanı Akın Gürlek 27 Mayıs'ta bir açıklama yaparak bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın saldırı ile ilgili dosyayı yeniden incelediğini ve "kanun yararına bozma" kararı aldığını duyurmuştu. 11 yıllık süre içinde konunun aydınlatılmamış olmasının "kamu vicdanını rahatsız ettiğini" söyleyen Gürlek, "bu karar ile birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı" ifadelerini kullanmıştı. Adalet Bakanlığı'nın başvurusunun ardından dosyayı inceleyen Yargıtay takipsizlik kararını kaldırdı. Dosya böylelikle yeniden incelemeye alınabildi.Bakanlığın Yargıtay'a gönderdiği yazıda takipsizlik kararına yapılan itirazın reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Buna göre soruşturmanın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği, dosyanın Sürmene Başsavcılığına gönderilmesinin usule aykırı olduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca şüpheliler hakkında deliller olduğunu, soruşturmanın yanlış savcılık tarafından yürütüldüğünü, delillerin yeterince değerlendirilmediğini savundu. "Kanun yararına bozma" mahkemelerin verdiği bir kararda hukuka aykırılık tespit edildiğinde başvurulan olağanüstü bir hukuki yol. Bu talep için Adalet Bakanlığı'na başvuruluyor. Bakanlık hukuka aykırılık görürse dosyayı Yargıtay'a iletiliyor. Nihai karar Yargıtay tarafından veriliyor. Bakanlık bünyesinde 'faili meçhul' dairesi kurulmuştuFenerbahçe kafilesine yapılan saldırı ile ilgili dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın inceleme başlattığını duyurduğu dosyalardan bir tanesi. Bakan Gürlek ilk olarak Nisan ayında, Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada yeni gelişmelerin yaşanmasının ardından böyle bir birimin kurulacağını söylemişti. Aynı hafta kurulan başkanlığın faaliyetleri hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, ülke genelinde 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktüle ilişkin kapsamlı inceleme süreci başlattıklarını açıklamıştı. Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan bu başkanlık ile "kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına aldıklarını" söylemişti. Bakan, "Bu birim, delil yetersizliği veya karartılması nedeniyle sonuçlandırılamayan dosyaları yeniden mercek altına alacak. Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan faili meçhul dosyalar sistematik şekilde incelenecek" demişti.