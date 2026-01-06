Haberler

Fenerbahçe Opet – Nesibe Aydın: 109 - 56

Fenerbahçe Opet – Nesibe Aydın: 109 - 56
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı 109-56 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Fenerbahçe yarı finalde 9 Ocak'ta Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

Beyza Betül CİHAN / İSTANBUL, -

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

FENERBAHÇE OPET: Williams 19, Rupert 18, Meesseman 15, Sevgi 14, Alperi 12, McBride 10, Meltem 7, McCowan 4, Olcay 4, Allemand 3, Tuana 3.

NESİBE AYDIN: Rennia Davis 21, Kelsey Bone 13, Morgan Green 13, Yağmur Önal 7, Yvonne Turner 2, Derin Yaya, Tuğçe Gürel, Pelin Gülçelik, Büşra Akgün, Şeyma Yılık, Aysude Torcu.

1'İNCİ PERİYOT: 27-17

DEVRE: 51 – 27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-40

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet rakibi Nesibe Aydın'ı 109-56 skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, yarı final müsabakasında ise 9 Ocak Cuma günü saat 17.30'da Denizli'nin ev sahipliğinde Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz

Bu akılalmaz hareketleri, tüm dünya izledi
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler

Camideki vahşetin sanığı, duruşmada tehdit savurdu: Asıl caniyi...
Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz

Bu akılalmaz hareketleri, tüm dünya izledi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
7 yıldır aranan firari Bodrum'da yakalandı

7 yıldır aranıyordu, kaçış benzinlikte son buldu