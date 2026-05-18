Fenerbahçe'de Sevgi Uzun dönemi sona erdi

FENERBAHÇE Opet, 28 yaşındaki oyun kurucu Sevgi Uzun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-21 ve 2023-26 yılları arasında Çubuklu formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Sevgi Uzun ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Sevgi Uzun'a kulübümüze verdiği emekler ve katkıları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

