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Fenerbahçe Opet, Melikgazi'yi Farklı Geçti

Fenerbahçe Opet, Melikgazi'yi Farklı Geçti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-57 yenerken, Nikolina Milic ve Tilbe Şenyürek 14'er sayı ile maçı en skorer isimleri oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe Opet Kayseri'de karşı karşıya geldi. Lider Fenerbahçe rakibini 89-57 mağlup ederken, karşılaşmanın en skorer isimleri 14'er sayı ile Fenerbahçe Opet'ten Nikolina Milic ve Tilbe Şenyürek oldu.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Alper Özgök, Sezer Bor, Süleyman Tepe

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 3, Dangerfield 9, Doğa Adıcan 6, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş, Candan Eylül Dikmen 6, Meltem Avcı 9, Özge Bilgin, Powers 4, Diallo 7, Fall 13

Fenerbahçe Opet: Ece Erginay 3, Sevgi Uzun 9, Atkins 4, Olcay Çakır Turgut 7, İdil Saçalır 12, Şerife Alperi Onar 5, Milic 14, Tilbe Şenyürek 14, Selen İrem Baş, Badiane 9, Ayşe Yılmaz, Charles 12

Periyotlar:

1.Periyot: 12-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 29-36 (Fenerbahçe lehine)

3.Periyot: 40-59 (Fenerbahçe lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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