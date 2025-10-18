Haberler

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Teaira McCowan'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ABD'li milli oyuncu Teaira McCowan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. McCowan, daha önce WNBA'da Dallas Wings takımında oynamıştı ve Türkiye'de farklı kulüplerde de forma giymiştir.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'te forma giyen McCowan'ın kasım ayında takıma katılacağı belirtildi.

Teaira McCowan, Türkiye'de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de forma giymişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Bakan Fidan: Filistin'de iki devletli çözüm olursa fiili garantör olmaya hazırız

Bakan Fidan'dan canlı yayında Filistin mesajı: Garantör olmaya hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
Bitlis'teki gizemli mağarada 8 bin yıllık 'hazine' gün yüzüne çıkarıldı

O ilimizdeki gizemli mağarada keşfedildi! 8 bin yıllık hazine
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.