Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Teaira McCowan'ı Transfer Etti

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'te forma giyen McCowan'ın kasım ayında takıma katılacağı belirtildi.

Teaira McCowan, Türkiye'de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de forma giymişti.